Сборная России по тяжелой атлетике не сможет принять участие в чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября на своем сайте официально сообщила об отстранении от соревнований девяти национальных федераций — в том числе, российской. В своем заявлении IWF поясняет, что представители всех девяти стран допустили три или более нарушений антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Кроме России, пострадали также Казахстан, Китай, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Турция, Украина и Молдавия.

Президент российской федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов заявил «Интерфаксу», что отстранили сборную «за прошлые ошибки». «Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаём будущее!», – добавил он.