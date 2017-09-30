Коллектора, приславшего петербурженке фото похорон внучки, заключили под стражу

Руслан Мавлютов, задержанный в Ульяновске, заключён под стражу Приморским районным судом Петербурга.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба горсуда, коллектор останется за решёткой до 23 ноября. Как ранее писала «Фонтанка», он проходит подозреваемым по 163 статье УК РФ — «Вымогательство». Напомним, по версии следствия, в 2017 году Мавлютов вымогал у заёмщиков микрофинансовой организации в Петербурге суммы, многократно превышающие сам долг. А также использовал оригинальные методы. Так, пенсионерке, задолжавшей 40 тысяч рублей пени, он прислал фото внучки в траурном венке. Позже на его странице в соцсети были найдены десятки подобных фотографий разных детей.