Город потратит почти 4 млрд рублей на выкуп 800 квартир

Смольный выкупит в госсобственность более 800 квартир с помощью заключения договоров долевого участия.

Как следует из данных сайта госзакупок, комитет имущественных отношений 29 сентября объявил 10 аукционов общей стоимостью почти 3,98 млрд рублей. Квартиры должны быть в высокой степени готовности, в домах, предполагаемых к сдаче не позднее декабря будущего года.

Стоимость одного квадратного метра в жилье, закупаемом для госнужд, не должна быть выше 66 тысяч 218 рублей, причем в домах с чистовой отделкой. Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Росстата, себестоимость строительства одного кв. метра жилья в Петербурге одна из самых высоких в стране — в среднем более 60 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 18 октября, сами торги состоятся 23 октября. Квартиры должны передать городу не позже конца апреля 2019 года.