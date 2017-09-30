Лидера «Христианского государства» официально обвинили в давлении на кинотеатры

Лидеру «Христианского государства» Александру Калинину предъявили обвинение по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Волк уточнила, что дело было возбуждено «по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Напомним, «Христианское государство» рассылало директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». Ранее суд арестовал Калинина до ноября. Как выяснилось, у православного активиста была судимость за убийство.