«Монпансье» эвакуировали из-за бесхозного предмета

Торговый центр в Приморском районе Петербурга эвакуировали вечером 30 сентября из-за найденного в здании подозрительного предмета.

Факт эвакуации «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении МВД. Прервать просмотр кинофильмов и шопинг в субботний вечер пришлось посетителям торгового центра на Планерной улице, дом 59. В здании работают сотрудники ОМОН и полиции.

Напомним, ровно 10 дней назад тот же самый ТЦ «Монпансье» эвакуировали из-за подозрительного предмета. Тогда проверка заняла полчаса, а коробка с надписями «Санкт-Петербург» и «бомба» оказалась пуста.