Минобороны РФ: За 10 дней в Сирии уничтожено более 2000 боевиков

Минобороны объявило о крупнейших потерях «Исламского государства» (запрещено на территории РФ) и «Джебхан ан-Нусры» в Сирии за последнее время.

Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook. «В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч ранеными», – говорится в сообщении ведомства. Среди уничтоженных боевиков — 16 полевых командиров и более 400 выходцев из России и стран СНГ.

Также Минобороны распространило видео с авиаударами по позициям боевиков. В ведомстве уточнили, что «сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тыс.) боевиков ИГИЛ на востоке провинции Дейр эз-Зор».