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30.09.2017 16:42
18 Комментариев

Подозреваемого по уголовному делу механика из Пулково отправили под домашний арест

Начальник участка аэропорта Петербурга, на котором ремонтировался развалившийся под ногами петербурженки трап, отправлен под домашний арест.

Об избрании механику меры пресечения 30 сентября сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. Как ранее писала «Фонтанка», он признал свою вину по статье 266 УК РФ — «Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Кроме того, правоохранительные органы расследуют ещё два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба были также возбуждены после происшествия в Пулково 28 сентября, в котором пострадал годовалый ребёнок. У трапа, который был подан к самолёту из Москвы, провалился пол, в результате чего женщина с внучкой на руках упала с высоты около трёх метров. Девочке сделали операцию, она находится в тяжёлом состоянии. 


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комментарии пользователей (18)
pirotehnik
1 октября 2017 г. 13:47
usuder: аг,своя шкурка ценность имеет большую чем чья то жизнь и здоровье.
pirotehnik
1 октября 2017 г. 13:38
R_kor: в нашей стране ,очевидно, не так страшны увечья кого то чем увольнение.
pirotehnik
1 октября 2017 г. 13:35
Coulthard: в данном случае мое право делать выводы на основе некоторой фактологии которые(выводы) мое же право транслировать тут( как и право любого гражданина) в комментариях по этому событию.
Сандер
1 октября 2017 г. 10:23
Это ж сколько лет этому трапу. Почему не отвечают "владельцы" аэропорта, своим кошельком и карманом? "Авиабизнесмены" здорово устроились — прибыль в карман, а выплаты за погибших и раненых — за счёт государства.
R_kor
1 октября 2017 г. 09:25
usuder: Каждому свое. Если судимость в нашей стране не так страшна как увольнение, то тогда да — ставят и на "авось".
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