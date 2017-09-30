Подозреваемого по уголовному делу механика из Пулково отправили под домашний арест

Начальник участка аэропорта Петербурга, на котором ремонтировался развалившийся под ногами петербурженки трап, отправлен под домашний арест.

Об избрании механику меры пресечения 30 сентября сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. Как ранее писала «Фонтанка», он признал свою вину по статье 266 УК РФ — «Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Кроме того, правоохранительные органы расследуют ещё два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба были также возбуждены после происшествия в Пулково 28 сентября, в котором пострадал годовалый ребёнок. У трапа, который был подан к самолёту из Москвы, провалился пол, в результате чего женщина с внучкой на руках упала с высоты около трёх метров. Девочке сделали операцию, она находится в тяжёлом состоянии.