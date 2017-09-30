Кудрин: В России не скоро легализуют криптовалюту
Бывший глава Минфина, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие два-три года криптовалюты не легализуют в России.
Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на выступление Кудрина на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FINFAIR. «Это не быстрая тема. Я думаю, что государственные органы не решатся способствовать легализации тех инструментов, защиту которых не могут пока обеспечить», — цитирует издание слова экс-министра. Пока же инвестиции в криптовалюту Алексей Кудрин считает излишне рискованными.
Напомним, ранее с призывом возглавить биткойн-движение к финансовым организациям обращался глава Сбербанка Герман Греф.
Справка:
Биткойн — самая популярная криптовалюта, созданная на основе технологии распределенных вычислений. В отличие от обычных денег, которые эмитирует Центробанк, криптовалюты не имеют материального носителя и существуют только в виде программного кода. Российский Центробанк в 2014 году заявил, что считает операции с биткоинами «сомнительными», но затем пересмотрел свои взгляды. Сейчас регулятор планирует создать в России национальную виртуальную валюту.