Кудрин: В России не скоро легализуют криптовалюту

Бывший глава Минфина, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие два-три года криптовалюты не легализуют в России.

Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на выступление Кудрина на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FINFAIR. «Это не быстрая тема. Я думаю, что государственные органы не решатся способствовать легализации тех инструментов, защиту которых не могут пока обеспечить», — цитирует издание слова экс-министра. Пока же инвестиции в криптовалюту Алексей Кудрин считает излишне рискованными.

Напомним, ранее с призывом возглавить биткойн-движение к финансовым организациям обращался глава Сбербанка Герман Греф.