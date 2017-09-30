«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

Победой для футбольного клуба «Тосно» завершился матч 12 тура чемпионата России против «Ахмата» в субботу, 30 сентября, в Петербурге. Тосненцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Евгений Марков. Отметим, что почти весь второй тайм гости из Чеченской республики провели в меньшинстве: на 46-й минуте судья за вторую желтую карточку удалил полузащитника Антона Швеца.

Благодаря этой победе «Тосно» сумел покинуть зону вылета, поднявшись с 15-го на 13-е место. Теперь на счету команды из Ленобласти 12 очков.