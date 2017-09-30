Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

Суд Центрального района Челябинска арестовал на два месяца бывшего главу администрации города Сергея Давыдова.

Об этом 30 сентября пишет Znak.com. Давыдов заявил, что он не согласен с результатами проверки, по итогам которой его обвиняют в мошенничестве. Издание приводит слова экс-мэра: «Я узнал о проверке несколько месяцев назад, недавно вернулся из отпуска из-за границы, если бы я хотел, я бы скрылся. Скрываться я не собираюсь, хочу сам во всём разобраться. Следователь сказал, что у меня дом в Испании, но у меня ничего такого нет, это не соответствует действительности. Паспорта у меня изъяты, скрыться я никуда не могу, прошу о домашнем аресте». Однако судья все же решил заключить бывшего чиновника под стражу, так как, по его мнению, он может скрыться от следствия.

Напомним, 29 сентября стало известно о задержании Сергея Давыдова по уголовному делу о мошенничестве со средствами муниципального бюджета в особо крупном размере. По информации спецслужб, с 2012-го по 2015 год была похищена крупная сумма из средств муниципального предприятия в сфере ЖКХ.