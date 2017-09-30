Показ «Матильды» в Сочи прошел без инцидентов
В Сочи прошел предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на него пришли около 500 человек.
Об этом 30 сентября пишет «Комсомольская правда». Издание уточняет, что сеанс проходил под охраной сотрудников полиции и частных охранных предприятий. Никаких происшествий не было. Оскорбленных зрителей журналистам найти также не удалось. Напомним, ранее прошел показ в Москве для депутатов Госдумы — среди парламентариев оскорбленных картиной Учителя также не оказалось.
Справка:
«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября, официальная премьера намечена на 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Противники ленты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской добиваются запрета фильма — они утверждают, что «Матильда» оскорбит чувства верующих.