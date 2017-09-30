Дворкович: Критерии финансовой устойчивости авиакомпаний изменятся

До конца года будут пересмотрены критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.

Об этом 30 сентября заявил вице-премьер Аркадий Дворкович РИА Новости. Он уточнил, что сейчас готовится соответствующий законопроект, документ будет готов уже в октябре. Необходимость изменений вызвана ситуацией вокруг «ВИМ-авиа».

Напомним, 25 сентября владелец «ВИМ-авиа» заявил, что у компании нет средств на операционную деятельность. За границей остались десятки тысяч туристов, сейчас их вывозят силами других перевозчиков и даже президентского летного спецотряда.