В Петербурге полиция ищет страховщиков, продавших 14 угнанных машин

Сотрудники одной из страховых компаний Петербурга продали 14 найденных после угона автомобилей, получив за это порядка 11 миллионов рублей. Мошенников ищет полиция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября, речь идет о сотрудниках компании, которая работает в Приморском районе города. Страховщики получали информацию о найденных после угона машинах и не сообщали об этом владельцам, которые уже получили страховую выплату. Автомобили они продавали, а вырученными деньгами (это около 11 миллионов рублей) распоряжались по собственному усмотрению. От действий страховщиков в 2016 году пострадала компания, в которой они работали. Сейчас Управление экономической безопасности и следствие Главного следственного управления ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти выясняют, кто именно из служащих причастен к этой схеме.