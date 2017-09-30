По делу о падении ребенка с трапа задержан сотрудник Пулково

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника участка механических работ службы спецтранспорта в аэропорту Петербурга как ответственного за некачественный ремонт трапа. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщает 30 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, задержанный в Пулково техник дал признательные показания — поворотная часть трапа не единожды ремонтировалась и как минимум в последний раз это было сделано некачественно. Подозреваемый начальник участка может получить срок по 266 статье УК РФ («Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, следствие возбудило дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц контролирующего органа. Какое ведомство в данном случае следствие сочтет ответственным, не уточняется.

Напомним, ранее Ленинградский следственный отдел на транспорте СКР возбудил дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как ранее писала «Фонтанка», из-за провалившегося под ногами петербурженки с годовалой внучкой трапа ребенок сильно пострадал. Ей сделали операцию, но она все еще находится в тяжелом состоянии. Самолет, к которому подали неисправный трап, прибыл в Петербург из Москвы вечером 28 сентября. Прежде чем провалился пол, по трапу прошли около 90 пассажиров.