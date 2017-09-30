Бывшего главного тренера «Зенита» дисквалифицировали за споры с арбитром

Главный тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона.

Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на официальный сайт китайской Суперлиги. Португальского тренера, ранее возглавлявшего «Зенит», наказали за спор с арбитром — Виллаш-Боаш возражал против своего удаления со скамейки запасных. Помимо дисквалификации на 8 матчей, тренеру выписали штраф — 40 тыс. юаней (около 5 тыс. евро).

Напомним, Андре Виллаш-Боаш пришел в «Зенит» в марте 2014 года. С петербургской командой он выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, однако в еврокубках успеха не снискал — и в мае прошлого года покинул клуб. А уже в ноябре 2016-го подписал контракт с «Шанхай СИПГ».