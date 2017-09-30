Сотрудникам «ВИМ-авиа» начали выплачивать зарплату

Сотрудникам проблемной авиакомпании начали перечислять задолженность по зарплате.

Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ. Глава ведомства Максим Соколов на заседании оперативного штаба уточнил, что первый транш был направлен накануне, 29 сентября. Напомним, также сегодня утром стало известно, что авиакомпании за вчерашний день перевезли более 4,5 тыс. пассажиров «ВИМ-авиа». По расчетам Минтранса, до 1 октября каждый день будут вывозить около 2-2,5 тыс. человек. Со 2 октября в ведомстве ожидают снижения потока.

Отметим, по информации «Фонтанки», некоторые туристы, в том числе из Петербурга, не могут вылететь из Турции уже 5 дней. Тем не менее, Максим Соколов на заседании оперативного штаба назвал ситуацию «спокойной».