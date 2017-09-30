Минобороны РФ: Мы вывели все войска из Белоруссии

Российское министерство обороны опровергло заявление главы Генштаба Украины Виктора Муженко о том, что Россия вывела не все войска из Белоруссии после проведения учений «Запад-2017».

Об этом 30 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. «Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017», все они вернулись в пункты постоянной дислокации», – заявили в Минобороны.

Напомним, накануне, 29 сентября, глава Генштаба Украины заявил, что Россия соврала, когда сообщила, что вывела все войска с белорусской территории. Учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. Ранее глава Литвы говорил, что Белоруссия и Россия «отрабатывают планы нападения на соседей». В российском Минобороны это отрицали. В ходе учений произошло ЧП — вертолет несанкционированно выпустил три ракеты по машине управления радиоэлектронной борьбы.