На намыве построят первый гипермаркет

Еще
10:38 02.10.2017
Пришлите свою новость!
10:33
Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге
10:10
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
10:05
В Киришах задержали любителя школьниц
09:59
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
09:42
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
09:37
Оформление финской визы займёт не больше 11 дней
09:33
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
09:26
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
09:20
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
09:12
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
09:06
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
08:59
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
08:54
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
08:44
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
08:35
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
08:26
На КАД заметили странного водителя: он «пытался себя убить»
08:21
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
08:05
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
07:40
Каталонцы проголосовали за независимость
07:27
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
01:15
Дмитрий Быков поделится с петербуржцами предчувствием войны
01/10
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
01/10
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
01/10
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
01/10
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
01/10
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
01/10
Грузовик разворотило после ДТП с автобусом на перекрестке Индустриального и Хасанской
01/10
По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена
01/10
Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт
01/10
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
01/10
Пожарная машина перевернулась на Пискаревском проспекте
01/10
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
01/10
На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек
01/10
В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового
01/10
В Якутск возвращаются свет, вода и тепло
01/10
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
01/10
В Красном Селе такси врезалось в иномарку и загорелось
01/10
В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»
01/10
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
01/10
Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу
01/10
Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник
01/10
«Академическая» открыта для пассажиров
01/10
Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге
01/10
«Академическая» закрыта на вход и выход
01/10
Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась
01/10
Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского
01/10
Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами
01/10
Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки
01/10
Упавший с высоты в полкилометра в Рождествено летел на самодельном мотодельтаплане
01/10
Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября
01/10
Петербуржец лишился машины после ночи, проведенной в компании двух уголовников
01/10
В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух
01/10
Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии
01/10
Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен
01/10
Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции
01/10
Взрыв баллона с газом отправил украинца из Новосаратовки в реанимацию
01/10
Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
01/10
На ЧМ-2018 в России появятся беспилотные автомобили
01/10
Возле «Чкаловской» насмерть разбился мужчина
01/10
Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет
01/10
В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией
01/10
Финский фермер вырастил тыкву весом в 140 килограммов
01/10
В Петроградском районе изнасиловали девушку
01/10
Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября
01/10
Фестиваль Earlymusic вернёт музыкальное прошлое
01/10
В Таврическом саду соберутся военные оркестры
01/10
Стинг привезёт в Ледовый Дворец перекресток дорог
01/10
В театре «За Черной речкой» покажут «Кровавую разборку»
01/10
Swans исполнят лебединую песню
01/10
Создатель «Масяни» поделится «чисто питерскими заморочками»
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
30.09.2017 13:30

На намыве построят первый гипермаркет

На намывных территориях Васильевского острова появится первый отдельно стоящий магазин.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, это будет гипермаркет «ОКЕЙ». Разрешение на его строительство было выдано службой Госстройнадзора 11 сентября компании ООО «ОКЕЙ». Адрес в разрешении на данный момент — Невская губа, уч. 4-1 (западнее Васильевского острова, квартал 3). Это участок южнее Мичманской улицы, между перспективами проспекта Крузенштерна, улиц Айвазовского и Лисянского. Между магазином и Мичманской построят еще один квартал. Сам гипермаркет возведут к осени следующего года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
На Васильевском острове начинают новый намыв
Первый комплекс на намыве Васильевского острова подключили к коммуникациям
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»

С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.09.2017 15:58

Куттузи с метро «Московская» свяжет маршрутка

Маршрутное такси №449 начало курсировать от ЖК «Аннинский парк» до станции метро «Московская». Им могут воспользоваться 850 жителей ЖК «Аннинский парк» и около 7 тысяч будущих новоселов
ГК «Эталон»
29.09.2017 12:33

Два банка аккредитовали несколько корпусов квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АЛЬФА-БАНК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Овсянниковском саду митинговали против строительства в Мытном дворе
Город потратит почти 4 млрд рублей на выкуп 800 квартир
На намыве построят первый гипермаркет
Госстройнадзор: Проекты возле аэропортов и аэродромов рискуют потерять разрешения на строительство
На Тосиной улице построят 40 тысяч метров жилья
В Смольном обсудили проект отеля в Парголово на 1000 номеров
В Смольном одобрили строительство двух храмов
Комиссия по землепользованию и застройке одобрила проект «Югтаун» в Шушарах
На Митрофаньевском остановили незаконное строительство
Застройщик: Неустойка за задержку передачи квартиры соизмерима с выплатой по банковскому депозиту под 18%
Всё лучшее - детям
Как Петербург Москву обогнал
Ипотека вернула покупателей новостроек
Природа круглый год, а не только на каникулах
Новостройки-2018: север против юга
«Яркий – живи ближе к городу»
Дома из железобетона ГК «УНИСТО Петросталь» превосходят монолитные по звуко- и теплоизоляции
Петербургу сносят башни
Рейтинг многокомнатных квартир под Петербургом
Как увидеть готовую финскую квартиру ЮИТ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00
ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»
С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.09.2017 15:58
Куттузи с метро «Московская» свяжет маршрутка
Маршрутное такси №449 начало курсировать от ЖК «Аннинский парк» до станции метро «Московская». Им могут воспользоваться 850 жителей ЖК «Аннинский парк» и около 7 тысяч будущих новоселов
ГК «Эталон»
29.09.2017 12:33
Два банка аккредитовали несколько корпусов квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АЛЬФА-БАНК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23
Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях
По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
Компания «Главстрой-СПб»
29.09.2017 10:41
«Главстрой-СПб» ввел в эксплуатацию три дороги в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью около 1,5 км. Движение по новым дорогам будет открыто после передачи объектов на баланс города.
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
Компания «Главстрой-СПб»
27.09.2017 13:46
«Главстрой-СПб» получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы в жилом комплексе «Юнтолово». Новое учебное заведение рассчитано на 825 учеников
LEGENDA Intelligent Development
27.09.2017 11:38
«LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» - победители European Property Awards
В середине сентября состоялось подведение итогов престижной международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property Awards 2017-2018. Победителями в номинации «Строительство высотных объектов» стали сразу два smart-комплекса компании LEGENDA: «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского»
Холдинг RBI
26.09.2017 17:42
EcoCity получил «золотой» сертификат GREEN ZOOM
Малоэтажный загородный поселок EcoCity компании «Северный город» удостоен «золотого» сертификата GREEN ZOOM. Это единственный отечественнй стандарт, отмечающий экологичные и энергоэффективные проекты в России
ГК «Эталон»
26.09.2017 10:38
Два банка аккредитовали 4-й корпус ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали введенный в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.