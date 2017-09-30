На намыве построят первый гипермаркет

На намывных территориях Васильевского острова появится первый отдельно стоящий магазин.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, это будет гипермаркет «ОКЕЙ». Разрешение на его строительство было выдано службой Госстройнадзора 11 сентября компании ООО «ОКЕЙ». Адрес в разрешении на данный момент — Невская губа, уч. 4-1 (западнее Васильевского острова, квартал 3). Это участок южнее Мичманской улицы, между перспективами проспекта Крузенштерна, улиц Айвазовского и Лисянского. Между магазином и Мичманской построят еще один квартал. Сам гипермаркет возведут к осени следующего года.