Тела двух погибших бездомных нашли в Петербурге

Двое мужчин погибли в Петербурге по неустановленным причинам ночью 29 сентября. Обоим было около 60 лет.

По информации «Фонтанки», одного из них нашел в кустах за домом № 1 по 2-му Рабфаковскому переулку бездомный. В погибшем он узнал своего знакомого по имени Виктор и сообщил о смерти товарища в полицию. На теле погибшего не было найдено следов насильственной смерти, на обеих ногах у него были гангрены.

Другого мужчину нашли мертвым в доме временного проживания на Московском проспекте, 148. Причины смерти также не ясны, погибшему было 56 лет.