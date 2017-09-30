«Цензура в России всегда связана с пропагандой»

Еще
10:38 02.10.2017
Пришлите свою новость!
10:33
Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге
10:10
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
10:05
В Киришах задержали любителя школьниц
09:59
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
09:42
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
09:37
Оформление финской визы займёт не больше 11 дней
09:33
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
09:26
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
09:20
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
09:12
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
09:06
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
08:59
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
08:54
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
08:44
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
08:35
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
08:26
На КАД заметили странного водителя: он «пытался себя убить»
08:21
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
08:05
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
07:40
Каталонцы проголосовали за независимость
07:27
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
01:15
Дмитрий Быков поделится с петербуржцами предчувствием войны
01/10
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
01/10
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
01/10
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
01/10
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
01/10
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
01/10
Грузовик разворотило после ДТП с автобусом на перекрестке Индустриального и Хасанской
01/10
По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена
01/10
Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт
01/10
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
01/10
Пожарная машина перевернулась на Пискаревском проспекте
01/10
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
01/10
На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек
01/10
В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового
01/10
В Якутск возвращаются свет, вода и тепло
01/10
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
01/10
В Красном Селе такси врезалось в иномарку и загорелось
01/10
В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»
01/10
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
01/10
Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу
01/10
Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник
01/10
«Академическая» открыта для пассажиров
01/10
Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге
01/10
«Академическая» закрыта на вход и выход
01/10
Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась
01/10
Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского
01/10
Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами
01/10
Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки
01/10
Упавший с высоты в полкилометра в Рождествено летел на самодельном мотодельтаплане
01/10
Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября
01/10
Петербуржец лишился машины после ночи, проведенной в компании двух уголовников
01/10
В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух
01/10
Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии
01/10
Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен
01/10
Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции
01/10
Взрыв баллона с газом отправил украинца из Новосаратовки в реанимацию
01/10
Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
01/10
На ЧМ-2018 в России появятся беспилотные автомобили
01/10
Возле «Чкаловской» насмерть разбился мужчина
01/10
Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет
01/10
В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией
01/10
Финский фермер вырастил тыкву весом в 140 килограммов
01/10
В Петроградском районе изнасиловали девушку
01/10
Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября
01/10
Фестиваль Earlymusic вернёт музыкальное прошлое
01/10
В Таврическом саду соберутся военные оркестры
01/10
Стинг привезёт в Ледовый Дворец перекресток дорог
01/10
В театре «За Черной речкой» покажут «Кровавую разборку»
01/10
Swans исполнят лебединую песню
01/10
Создатель «Масяни» поделится «чисто питерскими заморочками»
Предыдущие новости
Архив материалов
Кино
Версия для печати
30.09.2017 16:43
14 Комментариев

«Цензура в России всегда связана с пропагандой»

О том, что общего между фильмом «Матильда» и делом Кирилла Серебренникова, об оскаровских перспективах Андрея Звягинцева, о пропаганде и то ли пьющих, а то ли не пьющих врачах скорой помощи, «Фонтанка» поговорила с режиссером, создателем фильма «Аритмия» Борисом Хлебниковым.
«Цензура в России всегда связана с пропагандой»
Режиссер Борис Хлебников

В Петербурге проходит серия предпремьерных показов нового фильма Бориса Хлебникова «Аритмия». В этом кино, которое уже победило на Кинотавре (Гран-при, приз зрительских симпатий и приз за лучшую мужскую роль), а также было удостоено приза за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах и Гран-при Уральского фестиваля, рассказывается о взаимоотношениях врача скорой помощи и медсестры приемного покоя. 

«Фонтанка» поговорила с режиссером «Аритмии» о том, почему реформа здравоохранения – это лучший фон для драматической истории любви, а также обсудила с ним самое важное из того, что происходит сейчас по обе стороны киноэкрана.  

- На прошлой неделе российский оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на главную мировую кинопремию. Среди кандидатов на выдвижение от России в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» были, в том числе, и ваша «Аритмия», а также «Матильда» Алексея Учителя. Не обидно, что выбрали не вас? 

– Я с радостью воспринял это решение. Честно. Оно было абсолютно правильным и, скажу больше, единственно верным. Довольно часто наш оскаровский комитет руководствуется какой-то странной логикой и выдвигает от России фильмы, которые смотрятся в международном списке этой кинопремии нелепо. Я бы не хотел приводить примеры подобных решений, но на этот раз, к счастью, выбрали фильм Андрея, и я искренне этому рад.

- Поясните, почему именно «Нелюбовь» лучше прочих сможет представить Россию на «Оскаре»?

– «Нелюбовь» – это важное высказывание и большой фильм о России. Не случайно он получил приз в Каннах (напомним, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева была удостоена на Каннском кинофестивале приза жюри – прим. «Фонтанки»). Лично мне было бы стыдно, если бы «Аритмия», фильм, предназначенный, скажем так, для внутреннего использования, поехал бы на «Оскар» вместо «Нелюбви». 

- В 2014 году у Звягинцева выходит «Левиафан». По сюжету этого фильма у главного героя мэр-бандит отбирает дом. Незадолго до этой премьеры вы выпускаете «Долгую счастливую жизнь», фильм, в котором главный герой безуспешно пытается спасти свою землю от коррумпированных чиновников. В этом году у Звягинцева вышла «Нелюбовь» – драма о людях, которые расходятся и теряют ребенка, а у вас – «Аритмия», еще одно кино про сложные взаимоотношения мужчины и женщины. Совпадение? Или это такой заочный диалог двух режиссеров?        

– Все началось гораздо раньше. В 2003 году вышел фильм Андрея «Возвращение», и в тот же год мы с Алексеем Попогребским сняли «Коктебель». У Андрея – драма об отце и двух его сыновьях, а у нас – история про отца с сыном. Я вижу в этом какой-то странный и необъяснимый сюжет. И стараюсь об этом не задумываться. Это невероятные попадания, и совпадения. И одновременно – абсолютно разные по смыслу работы. Думаю, что это не предмет для киноведческого исследования. Скорее – для забавного анекдота.

Я, вообще, считаю, что нас с Андреем невозможно сравнивать. Мы стилистически очень разные. Он делает философские притчи. В его фильмах все истории и персонажи работают на обобщение, то есть на тот смысл, который, как бы это сказать, находится «над» сюжетом. У меня совершенно противоположные задачи. Я не делаю обобщений, и пытаюсь рассказывать очень частные истории. Условно говоря, мы с Андреем в очень разных лабораториях работаем.

- Еще один фильм, который помимо «Нелюбви» и «Аритмии» был в списке российского оскаровского комитета – это «Матильда» Алексея Учителя. Вы как воспринимаете все, что происходит вокруг этой еще не вышедшей в широкий прокат ленты? (Российская премьера «Матильды» назначена на 26 октября 2017 года – прим. «Фонтанки»). 

– Сейчас в нашей стране параллельно развиваются два очень страшных процесса. Я имею в виду арест Кирилла Серебренникова и травлю «Матильды». Это страшно и очень противно. И если в ситуации с Серебренниковым еще можно хоть как-то понять омерзительную логику тех, кто его преследует, то вокруг «Матильды» творится полнейший абсурд и происходит абсолютно неконтролируемое сумасшествие. 

- А как вы думаете, что ко всему этому привело? Дело же не в одной Поклонской? Звягинцева после «Левиафана» тоже обвиняли чуть ли не в предательстве родины, но по крайней мере машины не жгли и кинотеатрам так активно не угрожали. 

– Это очень простая цепочка. В России за последние десять лет утвердилась довольно жесткая цензура. При этом она крепко связана с пропагандой, с разговорами о патриотизме и великом прошлом. Это был первый шаг. Второй шаг был сделан тогда, когда и само государство, которое запустило эту пропагандистскую машину, стало терять контроль над ситуацией. Тогда и появилась эта Поклонская, в действиях которой нет никакой логики, а только порыв и сила убеждения. 

- То есть многочисленные заявления депутатов, которые последовали вслед за заявлениями главы Минкульта Владимира Мединского и президента России Владимира Путина вызваны желанием взять ситуацию под контроль?  

– Естественно. Именно об этом и говорю.

- В конце августа известный режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо, в котором высказался в защиту Кирилла Серебренникова, а заодно призвал деятелей культуры в преддверии выборов президента дистанцироваться хотя бы в публичном пространстве от представителей действующей власти. Вы как относитесь к такому предложению? 

– Мне кажется, что письмо Вани довольно романтическое. Если вы снимаете кино, то вам волей или неволей придется общаться с властью. Кино – это большие деньги. Даже самый малобюджетный фильм стоит, ну, порядка полумиллиона долларов. Я не вижу, каким образом пожелания Ивана можно воплотить на практике. 

- Получается, что государство вкладывает деньги в кино и на этом основании требует от режиссеров выполнения определенных задач? Какой-то замкнутый круг.

– Госслужащие, безусловно, пытаются что-то требовать, но они не имеют ни малейшего права это делать. Художественный процесс зависит от экспертов – от сценаристов, режиссеров, кинокритиков, но не от министра культуры и других чиновников. Они представляют интересы налогоплательщиков. Это, вообще-то, наши с вами деньги, а государство их только распределяет.       

- Правильно я понимаю, что ваш новый фильм снят при минимальном участии государства? 

– Нет, это не правда. Там около 50 % государственных денег. От министерства культуры. Остальное – частные инвестиции и иностранные вложения.  

- Вот наконец-то мы и перешли к главной нашей теме – фильму «Аритмия», который совсем скоро выходит в широкий прокат. Герои этого кино – врачи. Актриса Мастерской Петра Фоменко и звезда «Инстаграма» Ирина Горбачева играет медсестру, которая работает в приемном покое. Ее партнер по фильму – ваш постоянный актер Александр Яценко – играет врача неотложки. На днях вы специально показывали «Аритмию» сотрудникам скорой помощи. Что можете сказать об их реакции? 

– Этот показ состоялся два дня назад. Я заранее думал, что врачи после него начнут обсуждать, в первую очередь, какие-то профессиональные моменты – как мы показали уколы, искусственное дыхание и так далее. В итоге был очень удивлен: они больше говорили о том, насколько этот герой нужен именно сейчас или он не нужен (речь идет про врача скорой помощи, роль которого сыграл Александр Яценко – прим. «Фонтанки»).

Было забавно, когда медицинские начальники после просмотра фильма рассуждали о том, почему наш герой пьющий, и говорили, что не все врачи выпивают, а врачи скорой помощи вставали и говорили им в ответ, что это не правда, и что врачи, случается, пьют. Если серьезно, то у нас состоялся разговор не про связанные с этой профессией частности, а про ее смысл и про то, что сейчас, вообще, происходит с нашей медициной. 

- А вы сами когда в последний раз сталкивались с нашей медицинской системой?          

– Серьезным образом никогда не сталкивался, но в ходе работы над фильмом мы очень много общались с врачами, консультировались с ними в процессе съемок, а до их начала проводили с ними интервью. Особенно плотно этим занималась Наташа Мещанинова (Наталья Мещанинова – соавтор сценария «Аритмии», режиссер-документалист – прим. «Фонтанки»). Могу сказать, что она провела огромное и кропотливое исследование.   

- В фильме есть персонаж, начальник службы скорой помощи, которого многие зрители уже называют главным отрицательным героем фильма. Согласны с такой его характеристикой?    

– Нет. Абсолютно не согласен. Он в этом фильме – тот самый «эффективный менеджер». Он пытается играть по тем идиотским правилам, которые диктуются системой. Этот герой существует в условиях реформы здравоохранения, когда количество бригад скорой помощи сокращается, количество вызовов увеличивается и так далее. Он понимает, сколько у него в распоряжении машин, сколько фельдшеров, сколько поступает вызовов, и старается принимать хоть какие-то решения, а в результате коверкает и извращает суть врачебной работы. Вот у него и выходит, что на вызов нужно тратить не больше 20 минут. При этом правила этой нелепой игры пишутся не им, а теми, кто намного выше него. В общем, если в этом фильме и есть злодеи, то они, скорее всего, за кадром. 

- Возвращаясь к главным героям картины. Согласны ли вы с утверждением, что этот фильм о любви, которую испытывают друг к другу и от которой страдают два добрых «маленьких» человека?   

– Я ни в «добрых», ни в «маленьких» людей не верю. Мне всегда было любопытно, что же это такое – «маленький человек»?

- В русской литературе таких героев много. 

– «Маленький человек» – звучит довольно странно потому, что сразу же возникает ощущение, что о нем говорит «большой человек». Это, в конце концов, не вежливо. У нас совсем другая история. Она про человека, которому очень интересно заниматься своим делом, который любит и ценит свою профессию. Такой человек намного более свободен, чем тот, кто занят делом нелюбимым.  Эта свобода часто идет поперек системы, ее законов и правил. И в такой ситуации любой, кто делает свою работу с интересом и самоотдачей, вдруг превращается в борца. И происходит это даже против его собственной воли. Конечно же, это – скорее фон. Все-таки у нас любовная драма про отношения двух людей.

Даниил Ширяев, специально для «Фонтанки.ру»

«Аритмия» Бориса Хлебникова выходит в широкий прокат 12 октября, но желающие смогут посмотреть это кино до всероссийской премьеры. 30 сентября в кинотеатре «Аврора» состоится предпремьерный показ «Аритмии», а также встреча с режиссером фильма Борисом Хлебниковым и актером Александром Яценко. В воскресенье, 1 октября, предпоказ фильма пройдет на площадке открытой киностудии «Лендок». О других ярких культурных событиях этих выходных читайте в традиционном гиде «Фонтанки» «Куда пойти 29 сентября -1 октября». 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Показ «Матильды» в Сочи прошел без инцидентов
Михалков: В скандале вокруг «Матильды» виноват сам Учитель
«Письмо Серебренникова» оказалось розыгрышем пранкера Вована
Суд смягчил Серебренникову условия домашнего ареста
Николай II из «Матильды» опубликовал письмо Серебренникова на случай ареста
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (14)
Kamerton
2 октября 2017 г. 09:52
Dimanov2: на этот вопрос частично дает ответ режиссер Владимир Меньшов : [url="https://so-l.ru/news/show/vladimir_menshov_v_politkafe[/url]" target="blank" rel="nofollow">http://so-l.ru/news/show/vladimir_menshov_v_politkafe"]https://so-l.ru/news/show/vladimir_menshov_v_politkafe[/url]
Dimanov2
1 октября 2017 г. 22:49
Единственный вопрос который хотелось бы задать подобным рэжиисэрам, — почему на западе, снимают отличное и классовое и фестивальное кино, не бегая на поклон к мединским? Там и министерства культурки нет.
Михаил Кузнецов
1 октября 2017 г. 21:24
— А у Вас есть средства для роста овощей??? — Мы телевизорами не торгуем..
рядовой
1 октября 2017 г. 15:07
ugaton: кому на лбу написать "дурак", комментатору или режиссёру?
рядовой
1 октября 2017 г. 15:04
У нас "маленький человек" "в почёте" "у властей"
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»

С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
29.09.2017 16:15

120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»

Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.09.2017 15:58

Куттузи с метро «Московская» свяжет маршрутка

Маршрутное такси №449 начало курсировать от ЖК «Аннинский парк» до станции метро «Московская». Им могут воспользоваться 850 жителей ЖК «Аннинский парк» и около 7 тысяч будущих новоселов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Новой Голландии покажут фильмы о классиках мировой фотографии
У Роберта Паттинсона настанет “Хорошее время”
Поэму про крещенские купания покажут в кино
Уотергейтский скандал вышел в широкий прокат
Oxxxymiron станет главным злодеем в экранизации романа Пелевина
«Цензура в России всегда связана с пропагандой»
10 лучших телесериалов октября: выбор «Фонтанки»
В кинотеатрах "Прорубь": Русская зима
“Заложники” Резо Гигинеишвили: Спасибо, что живой
«Вице-президент» и «Рассказ служанки» - лучшие телесериалы по версии EMMY
Кто получит "телеоскары" EMMY-69: прогноз «Фонтанки»
На экранах «Мама» Аронофски: Bad can be best
Что смотреть на «Послании к человеку»: выбор «Фонтанки»
На экранах «Тайна семи сестер»: Новый Старый Свет
10 лучших телесериалов сентября: выбор «Фонтанки»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00
ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»
С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.09.2017 15:58
Куттузи с метро «Московская» свяжет маршрутка
Маршрутное такси №449 начало курсировать от ЖК «Аннинский парк» до станции метро «Московская». Им могут воспользоваться 850 жителей ЖК «Аннинский парк» и около 7 тысяч будущих новоселов
ГК «Эталон»
29.09.2017 12:33
Два банка аккредитовали несколько корпусов квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АЛЬФА-БАНК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23
Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях
По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
Компания «Главстрой-СПб»
29.09.2017 10:41
«Главстрой-СПб» ввел в эксплуатацию три дороги в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью около 1,5 км. Движение по новым дорогам будет открыто после передачи объектов на баланс города.
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ГК «Эталон»
28.09.2017 10:23
Группа «Эталон» увеличила выручку на 22%
Группа «Эталон», представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе – брендом «Эталон-Инвест», объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2017 года
Авиакомпания «Победа»
28.09.2017 10:15
Boeing рассчитал оптимальный размер багажа для «Победы»
В октябре 2017 года авиакомпания «Победа» намерена снизить свой базовый тариф почти на 20 процентов и изменить правила по перевозке багажа.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.