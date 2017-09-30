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Общество
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30.09.2017 12:40
7 Комментариев

Петербургских туристов пятый день переселяют по турецким отелям в ожидании вылета

Группа туристов из Петербурга пятый день не может вернуться из отпуска домой из-за проблем «ВИМ-авиа». Среди отдыхающих оказался известный музыкант Алексей Плюснин.

Как он объяснил «Фонтанке», вылет был назначен еще на 25 сентября, однако из-за финансовых проблем компании его отложили на неопределенный срок. После нескольких часов ожидания и попыток связаться с представителями авиакомпании или туроператора, группу туристов поселили в отель. Затем им пришлось еще несколько раз переселяться, тем временем улетели уже те петербуржцы, чей вылет изначально был назначен на более поздние даты. Сейчас Плюснин и еще несколько десятков пассажиров сидят в фойе отеля в ожидании информации о дальнейших действиях. «Нас выселяют из гостиницы через час. Информации по-прежнему нет никакой. Ни одного официального представителя с нами нет, как и не было. Через час мы все с баулами зависнем в нигде. На сайте «Росавиа» в расписании эвакуационных рейсов нас нет. Начинается трэш», — сообщил музыкант.

Напомним, клиентов «ВИМ-авиа» забирают из мест отдыха бортами самой авиакомпании, сторонних перевозчиков и самолетами президентского отряда. За 29 сентября домой вывезли более 4 тысяч туристов, в том числе 2,5 тысячи человек из Турции. Министр транспорта Максим Соколов в целом назвал ситуацию спокойной. «Кто бы мог подумать, что отдых на море может превратиться в медленную психологическую пытку. Расслабиться нет никакой возможности. Утром просыпаешься с острым желанием, чтобы день прошел как можно скорее», — пишет в Facebook застрявший в Турции Плюснин.


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комментарии пользователей (7)
Ivan_Gaza
30 сентября 2017 г. 18:26
hell9000: Турция это не крымнаш, без визы и страховки долго не побомжуешь.
odpetrograd
30 сентября 2017 г. 18:04
izvestny muzykant!!!
Ivan_Gaza
30 сентября 2017 г. 17:28
Повезло, што царю вовремя доложили и он навешал челяди люлей, а то долго еще бомжевали-бы в Турции под заклинания Медведа: "Вы там держитесь и хорошего вам настроения!"
Modest
30 сентября 2017 г. 15:30
https://youtu.be/e-YGlLo-4XQ
Иванов Ив Ив
30 сентября 2017 г. 14:48
melanxolik: Синьору Робинзону было еще тяжелее, но он нашел себе Пятницу по несчастью.
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