Из-за ложных звонков о «заминированиях» в России эвакуировали более полумиллиона человек

С 11 сентября более 540 тыс. человек пришлось эвакуировать в российских городах из-за серии звонков о «минировании».

Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Издание уточняет, что только за минувшие сутки в шести городах страны эвакуировали почти 60 тыс. человек. Всего же волной телефонного терроризма оказались затронуты 100 городов. Отметим, ни одно из сообщений о заложенной взрывчатке не подтвердилось.