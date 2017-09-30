Военные из Ленобласти запустили мост в Петрозаводске
Временная мостовая переправа через пролив Онежского озера в Петрозаводске, которую возвели инженеры Западного военного округа из Ленобласти, накануне начала пропуск транспорта и пешеходов.
Сегодня, 30 сентября, движение через переправу осуществляется реверсивно, а для обслуживания самого моста назначены десять военнослужащих инженерных войск.
Решение о возведении наплавного моста принял командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов после обращения главы Республики Карелия — некоторые поселки возле Петрозаводска были отрезаны от соседних населенных пунктов в связи с выходом из строя аварийного моста.
Подробности и фото — на 47news.