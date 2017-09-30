На Савушкина горел «Окей»

Гипермаркет «Окей» в Приморском районе Петербурга тушили ночью 30 сентября. Из строя вышли холодильные установки.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, дым из гипермаркета на Савушкина, 119, они заметили во втором часу ночи, когда на парковке уже стояла машина частной охраны «Титан», а на подъезде находилось несколько пожарных автомобилей.

«Открытого огня не видели, но дыма было много», — уточнили читатели. По предварительным данным, пожар начался в секции холодильных установок после закрытия в полночь. Оборудование частично выведено из строя, пострадавших нет. Магазин в субботу возобновил работу.