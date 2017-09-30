В Петербурге у мужчины вымогали полтора миллиона рублей, но смогли получить лишь 260 тысяч

В полицию обратился мужчина, которого избил и обобрал знакомый после визита в нотариальную контору в Василеостровском районе Петербурга. Преступники намеревались заполучить полтора миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», по словам потерпевшего, вымогатели подстерегали его в нотариальной конторе на 8 линии Васильевского острова около пяти вечера 28 сентября. Знакомый пострадавшего и еще двое неизвестных ему мужчин выволокли его из помещения, посадили в Porsche и увезли в неизвестном направлении. После того, как компания приехала в какую-то квартиру, мужчину начали избивать руками и ногами и требовать у него полтора миллиона рублей. Все, чего удалось добиться вымогателям – 263 тысячи. К половине одиннадцатого его отпустили, в полицию мужчина обратился лишь на следующий день и в Выборгском районе Ленобласти. Проводится проверка. Полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленников.