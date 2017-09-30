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30.09.2017 11:30
30 Комментариев

СМИ: До 10 октября в отставку отправятся еще от 8 до 11 губернаторов

Владимир Путин планирует уволить еще от 8 до 11 глав регионов.

Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на источники РИА Новости в администрации президента. «Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», – заявил собеседник изданию.

За последнее время со своими должностями расстались Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). В докладе аналитического центра «Минченко Консалтинг» указывалось, что вскоре в отставку могут отправиться также главы Калмыкии, Новосибирской и Мурманской областей. Ранее свой список будущих «отставников» составил «Коммерсантъ». «Фонтанка» изучила факторы, которые влияют на отставки глав регионов.


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комментарии пользователей (30)
com
1 октября 2017 г. 10:09
Vernika: ...
Дом-2 просто так не вытравишь из памяти народной
... Я первый год смотрела. Вполне приличная была поначалу передача. Собчак там была слегка неуместна, но этим и интересна. Мне бы за неё голосовать это точно не помешало.
lachavoje
30 сентября 2017 г. 18:56
cfanya001: Вчера слышала, что верхи предполагают Полтавченко заместить Максимом Соколовым, нынешним Министром транспорта РФ, если последний сумеет решить проблемы, созданные ВИМавиа.
jukigor
30 сентября 2017 г. 17:45
hell9000: так пока они "губернаторствуют" — столько себе кормушек напридумывают, без бабла не останутся.
Vernika
30 сентября 2017 г. 17:01
cfanya001: Ксюша — клоунский вариант, играет на понижение авторитета (Дом-2 просто так не вытравишь из памяти народной). Надеюсь, спаррингом как и ВИМ не станет. По поводу авторитета — мнение народа формируется сейчас быстро (и от любви до ненависти и наоборот — в момент). Про сильные руки-ноги и так далее и говорить не нужно. Хотя у всех восприятие силы тоже разное — у Вышенкова будет — пришел, ударил-получил (в лицо, как пример) — уважуха. По мне так: пришел — все замолчали — уважуха. Но стратегия также важна — и та же транспортная тема — это как раз стратегия (и привет Богатырскому проспекту что ли — чтоб не ограничиваться Юго-Западом). Понастальгирую: помните в Союзе успевали реализовывать проекты "зеленая волна" и проч. — у нас как-то... все мельчее, что ли. Вот даже до таких схем не дорастаем.
cfanya001
30 сентября 2017 г. 16:53
Vernika: Если бы тот же Полтавченко решил хотя бы транспортную проблему жителей Юго Запада и Востока города(запустив строительство метро в полном объеме), то он стал бы "героем города" без вопросов. А все эти стратегические долгоиграющие вопросы население не очень то волнуют. Да и решить их без одобрения сверху не получится.
Либо опять дается возможность оттоптаться уже на авторитете президента спикеру.
Повторюсь, что на мой взгляд того авторитета у Путина, который был, нет и в помине. И мне будет неудивительно, если Ксюша Собчак, которая может пойти на выборы как кандидат в президенты, получит, скажем, 10% голосов. Во, первых как местная уроженка, а во вторых, в виде протеста.
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