СМИ: До 10 октября в отставку отправятся еще от 8 до 11 губернаторов

Владимир Путин планирует уволить еще от 8 до 11 глав регионов.

Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на источники РИА Новости в администрации президента. «Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», – заявил собеседник изданию.

За последнее время со своими должностями расстались Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). В докладе аналитического центра «Минченко Консалтинг» указывалось, что вскоре в отставку могут отправиться также главы Калмыкии, Новосибирской и Мурманской областей. Ранее свой список будущих «отставников» составил «Коммерсантъ». «Фонтанка» изучила факторы, которые влияют на отставки глав регионов.