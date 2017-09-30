На Индустриальном тушили «Ниву» и спасали иномарки

Ночью 30 сентября в Красногвардейском районе Петербурга вспыхнула старая машина. Пострадали и ее «соседки».

По данным МЧС, пожар произошел у дома 28, корпус 1, по проспекту Энтузиастов, по информации очевидцев — во дворе дома 27 по Индустриальному проспекту. Там загорелась старая «Нива», давно стоявшая на месте.

Очевидцы общими усилиями пытались спасти от огня припаркованные рядом автомобили, но и им все же досталось.

Подробности и видео — на «Водителе Петербурга».