Задержанный за мелкое хулиганство петербуржец нес в карманах почти 300 граммов наркотика

Сотрудники полиции задержали жителя Петербурга за громкий мат и вызывающее поведение, а после осмотра нашли повод для возбуждения уголовного дела.

По информации «Фонтанки», мужчину 42 лет полицейские остановили возле дома № 37 по Дибуновской улице около полуночи 29 сентября. Он вел себя вызывающе, и сотрудники правоохранительных органов собирались составить на него протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Однако во время осмотра у него нашли сверток с порошком — как показала экспертиза, всего там было 282,6 грамма психотропного вещества. Возбуждено уголовное дело.