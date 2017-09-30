Помогите Серёже победить лейкоз

Еще
10:41 02.10.2017
Пришлите свою новость!
10:33
Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге
10:10
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
10:05
В Киришах задержали любителя школьниц
09:59
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
09:42
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
09:37
Оформление финской визы займёт не больше 11 дней
09:33
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
09:26
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
09:20
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
09:12
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
09:06
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
08:59
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
08:54
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
08:44
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
08:35
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
08:26
На КАД заметили странного водителя: он «пытался себя убить»
08:21
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
08:05
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
07:40
Каталонцы проголосовали за независимость
07:27
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
01:15
Дмитрий Быков поделится с петербуржцами предчувствием войны
01/10
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
01/10
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
01/10
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
01/10
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
01/10
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
01/10
Грузовик разворотило после ДТП с автобусом на перекрестке Индустриального и Хасанской
01/10
По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена
01/10
Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт
01/10
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
01/10
Пожарная машина перевернулась на Пискаревском проспекте
01/10
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
01/10
На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек
01/10
В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового
01/10
В Якутск возвращаются свет, вода и тепло
01/10
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
01/10
В Красном Селе такси врезалось в иномарку и загорелось
01/10
В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»
01/10
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
01/10
Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу
01/10
Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник
01/10
«Академическая» открыта для пассажиров
01/10
Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге
01/10
«Академическая» закрыта на вход и выход
01/10
Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась
01/10
Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского
01/10
Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами
01/10
Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки
01/10
Упавший с высоты в полкилометра в Рождествено летел на самодельном мотодельтаплане
01/10
Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября
01/10
Петербуржец лишился машины после ночи, проведенной в компании двух уголовников
01/10
В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух
01/10
Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии
01/10
Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен
01/10
Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции
01/10
Взрыв баллона с газом отправил украинца из Новосаратовки в реанимацию
01/10
Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
01/10
На ЧМ-2018 в России появятся беспилотные автомобили
01/10
Возле «Чкаловской» насмерть разбился мужчина
01/10
Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет
01/10
В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией
01/10
Финский фермер вырастил тыкву весом в 140 килограммов
01/10
В Петроградском районе изнасиловали девушку
01/10
Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября
01/10
Фестиваль Earlymusic вернёт музыкальное прошлое
01/10
В Таврическом саду соберутся военные оркестры
01/10
Стинг привезёт в Ледовый Дворец перекресток дорог
01/10
В театре «За Черной речкой» покажут «Кровавую разборку»
01/10
Swans исполнят лебединую песню
01/10
Создатель «Масяни» поделится «чисто питерскими заморочками»
Предыдущие новости
Архив материалов
Русфонд
Версия для печати
30.09.2017 10:59
0 Комментариев

Помогите Серёже победить лейкоз

Трёхлетний Серёжа ведёт борьбу с лейкозом. Он уже прошёл три курса химиотерапии, наступила ремиссия, но раковые клетки остались, и они растут вместе с организмом – болезнь может вернуться в любой момент. Спасти малыша может пересадка костного мозга. Однако ни среди родственников, ни в национальном регистре не нашлось совместимых доноров, поэтому необходимо вести поиск в международном регистре. На это у семьи Серёжи нет средств.
Помогите Серёже победить лейкоз

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Серёжа Годунов, 3 года.

Острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга.

Требуются поиск и активация донора в международном регистре и лекарства.

Стоимость 2 764 946 руб.

«Уже полгода сын борется с лейкозом. Серёжа перенес три курса химиотерапии. После этого его организм настолько ослаб, что любая инфекция грозила тяжелейшими осложнениями. Тогда помогли читатели Русфонда – собрали средства на дорогие лекарства, которые укрепили иммунитет сына. Спасибо всем добрым людям! Наступила долгожданная ремиссия.

Однако последний анализ показал: небольшое количество опухолевых клеток остается. Значит, болезнь может вернуться в любой момент. А в детском растущем организме и раковые клетки растут стремительно. Врачи настаивают на срочной пересадке костного мозга – только так можно спасти Серёжу. Но совместимого донора не нашли ни среди родственников, ни в национальном регистре костного мозга имени Васи Перевощикова. Нужно обратиться в международный регистр – Фонд Стефана Морша. Однако поиск и активация донора там стоят очень дорого и госбюджетом не оплачиваются. Поэтому я вынуждена вновь обратиться к вам за помощью. Кроме того, после трансплантации сыну потребуются дорогие лекарства, которые не входят в льготный перечень. Для сына предстоящее лечение – единственный шанс. Пожалуйста, помогите!» Наталья Годунова, Батецкий район, Новгородская область.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):

«Учитывая неблагоприятное течение заболевания, Сереже необходима пересадка костного мозга от неродственного донора. Чтобы избежать опасных осложнений, после трансплантации мальчику потребуются эффективные антибактериальные, противогрибковые препараты и иммуноглобулины».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет — 10,246 млрд руб. В 2017 году — 1 175 712 830 руб.

32 013 508 руб. — детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Л1
02.10.2017 10:22

ЖК «Лондон Парк» получил положительные заключения по 3 и 4 корпусам

Компания Л1 получила от ПАО «Ленэнерго» акт о соответствии техническим условиям корпусов 3 и 4 (секции 3-14) жилого комплекса «Лондон Парк» для присоединения построенного объекта к постоянной схеме электроснабжения
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»

С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
29.09.2017 16:15

120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»

Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Благотворительный гольф-турнир в пользу тяжелобольного мальчика пройдёт в Ломоносовском районе
Русфонд: Собранные для Жанны Фриске деньги будут направлены на лечение тяжелобольных детей
Александр Кержаков станет уличным художником ради спасения ребенка
Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
Доменико Кришито поработает клоуном ради спасения маленькой Иры
Русфонд окажет бесплатную правовую помощь детям-сиротам
Голкипер "Зенита" Лодыгин стал экскурсоводом в Эрмитаже ради больного ребенка
Капитан «Зенита» выполнил обещание и поработал парикмахером
Данни готов стать парикмахером ради "хрустального" мальчика
Халк станцевал на Невском ради детей
Помогите Серёже победить лейкоз
Помогите Мише самостоятельно дышать
«Ты проживешь долгую и счастливую жизнь»
Новорождённому Егору срочно нужна операция на сердце
Хочет жить и видеть
Русфонд: Спасибо, что не остались в стороне
Помогите малышу избавиться от постоянной боли
Большое сердце не всегда – счастье
Помогите «хрустальному» мальчику
Ваня мечтает слышать
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.