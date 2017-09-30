Помогите Серёже победить лейкоз

Трёхлетний Серёжа ведёт борьбу с лейкозом. Он уже прошёл три курса химиотерапии, наступила ремиссия, но раковые клетки остались, и они растут вместе с организмом – болезнь может вернуться в любой момент. Спасти малыша может пересадка костного мозга. Однако ни среди родственников, ни в национальном регистре не нашлось совместимых доноров, поэтому необходимо вести поиск в международном регистре. На это у семьи Серёжи нет средств.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Серёжа Годунов, 3 года.

Острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга.

Требуются поиск и активация донора в международном регистре и лекарства.

Стоимость 2 764 946 руб.

«Уже полгода сын борется с лейкозом. Серёжа перенес три курса химиотерапии. После этого его организм настолько ослаб, что любая инфекция грозила тяжелейшими осложнениями. Тогда помогли читатели Русфонда – собрали средства на дорогие лекарства, которые укрепили иммунитет сына. Спасибо всем добрым людям! Наступила долгожданная ремиссия.

Однако последний анализ показал: небольшое количество опухолевых клеток остается. Значит, болезнь может вернуться в любой момент. А в детском растущем организме и раковые клетки растут стремительно. Врачи настаивают на срочной пересадке костного мозга – только так можно спасти Серёжу. Но совместимого донора не нашли ни среди родственников, ни в национальном регистре костного мозга имени Васи Перевощикова. Нужно обратиться в международный регистр – Фонд Стефана Морша. Однако поиск и активация донора там стоят очень дорого и госбюджетом не оплачиваются. Поэтому я вынуждена вновь обратиться к вам за помощью. Кроме того, после трансплантации сыну потребуются дорогие лекарства, которые не входят в льготный перечень. Для сына предстоящее лечение – единственный шанс. Пожалуйста, помогите!» Наталья Годунова, Батецкий район, Новгородская область.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург):

«Учитывая неблагоприятное течение заболевания, Сереже необходима пересадка костного мозга от неродственного донора. Чтобы избежать опасных осложнений, после трансплантации мальчику потребуются эффективные антибактериальные, противогрибковые препараты и иммуноглобулины».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

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За 20 лет — 10,246 млрд руб. В 2017 году — 1 175 712 830 руб.

32 013 508 руб. — детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.