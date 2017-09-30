Пьяный петербуржец зарезал собственного сына

Сотрудники полиции задержали нетрезвого жителя Петербурга, который у себя дома в Московском районе ножом зарезал сына.

По информации «Фонтанки», отец и его сын 25-ти лет вместе выпивали поздним вечером 29 сентября. К полуночи мужчины поссорились, точку в споре поставил кухонный нож, который глава семьи воткнул в своего отпрыска. Молодой человек скончался на месте, прибывшая в квартиру полиция застала вспылившего мужчину рядом с телом сына, после чего он был задержан.