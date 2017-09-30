Более 4 тыс. пассажиров «ВИМ-авиа» вернулись на родину

Авиакомпании за 29 сентября перевезли около 4,16 тыс. пассажиров авиакомпании «ВИМ-авиа».

Об этом 30 сентября утром на заседании оперативного штаба заявил министр транспорта Максим Соколов, сообщает «Газета.ру». «Из Турции вывезено 2,5 тыс. пассажиров. По другим направлениям — более 2,1 тыс. пассажиров. И всего за вчерашний день компаниями перевезено около 4,16 тыс. пассажиров, то есть даже чуть больше, чем мы планировали изначально», — приводит слова Соколова издание. Министр подчеркнул, что ситуация «в целом спокойная».

Напомним, часть туристов из Турции забирают самолеты специального летного отряда управделами президента. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.