Ефрейтора, застрелившего троих сослуживцев, убили при задержании

В Белогорске Амурской области сотрудники правоохранительных органов убили ефрейтора Гасана Абдулахадова, который ранее застрелил троих сослуживцев и скрылся с оружием.

Об этом 30 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на заявление ТАСС представителей Восточного военного округа. «Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации», — уточнили военные.

Напомним, 29 сентября во время ночных стрельб ефрейтор Абдулахадов выпустил очередь из автомата по сослуживцам, которые ожидали выхода на огневой рубеж. Офицер и двое солдат погибли на месте, еще двоих военнослужащих госпитализировали. Ефрейтор скрылся с автоматом. О причинах нападения ничего неизвестно.