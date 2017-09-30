СМИ: Россию не будут покрывать сетями 5G

Российские города-миллионники не будут покрывать сетями 5G целиком — их построят только в промышленных зонах.

Об этом утром 30 сентября пишет РБК со ссылкой на свои источники в операторах связи. Они рассказали изданию, что внедрять «ковровое покрытие» 5G бессмысленно — непонятно, окупятся ли вложения в строительство инфраструктуры. «Затраты на строительство 5G будут выше, чем на сети предыдущих поколений — технологию отличает необходимость ставить базовые станции на более близком расстоянии друг к другу, чем, например, при создании сетей 3G или 4G», – уточнил собеседник издания в одном из крупных операторов связи.

Кроме того, в профильных компаниях считают, что такая огромная скорость передачи данных обычным пользователям не нужна. Разворачивать сети нового поколения собираются только «для реализации промышленных проектов в определенных зонах», пишет РБК. В качестве примера источники издания приводят автотрассы, «транспортные коридоры для будущих беспилотных грузовиков».

Отметим, согласно плану мероприятий на 2017-2020 годы программы «Цифровая экономика» уже к марту 2019-го операторы должны начать оказывать коммерческие услуги по стандарту 5G — правда, только в «пилотных отраслях». А к 2022 году сети 5G должны заработать как минимум в 5-ти городах-миллионниках. К 2024-му — во всех 15-ти российских миллионниках. Программу подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 28 июля этого года.