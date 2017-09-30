Для налога на интернет-покупки выбрали максимальную величину

Товары в иностранных интернет-магазинах подорожают для россиян на 30 %. Правительству надо наполнять бюджет, и оно намерено обложить пошлиной все покупки дороже 20 евро.

Порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, с 1 июля 2018 года может сократиться в 50 раз, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, внесенного в Госдуму. Собирать деньги в пользу государства будет «Почта России». И это не единственная неприятная новость для тех, кто привык приобретать товары у иностранных ретейлеров.

Сейчас в Россию можно без уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в месяц и легче 31 кг. Если приобретение дороже или тяжелее, покупатель должен перечислить государству 30 % таможенной стоимости, на которую превышен лимит. Таким образом, если предлагаемый правительством проект бюджета будет утвержден, аналогичный сбор придется платить со всех товаров дороже 20 евро, то есть около 1400 рублей. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), это 40 % всех зарубежных отправлений.

Экономическое обоснование нововведения довольно прозаично. Снижение порога беспошлинной торговли, по расчетам чиновникам, принесет бюджету 30 млрд рублей в 2018 году и по 60 млрд — в 2019 и 2020 годах. Полномочиями «таможенного представителя физических лиц» предлагается наделить «Почту России», через которую проходит основная доля посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Идея снизить эту планку обсуждалась с 2013 года, когда Владимир Путин поручил «упорядочить интернет-торговлю». Помимо увеличения поступлений в бюджет планировалось защитить добросовестных российских продавцов от серых конкурентов, которые заказывают товары за рубежом небольшими партиями и перепродают их по более выгодной цене, поскольку не платят таможенные пошлины.

Однако после долгих обсуждений было решено не делать резких движений в разгар кризиса. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, предусматривает сохранение порога беспошлинного ввоза товаров в размере 1000 евро на 2018 год. Однако в 2019 году его планировалось снизить до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро.

По данным АКИТ, в первом полугодии 2017 года россияне потратили в иностранных интернет-магазинах 178 млрд рублей, что на 34 % больше, чем годом ранее. По итогам всего 2017 года отечественные покупатели могут оставить в карманах зарубежных онлайн-продавцов 420 млрд рублей. Это почти 40 % от российского рынка интернет-торговли. Больше всего зарубежных товаров россияне покупают в Китае: доля отправлений из этой страны составляет 90 %, из Евросоюза — 4 %, США — 2 %.

Крупнейшим китайским игроком является площадка AliExpress, которая входит в Alibaba Group. Именно поэтому инициативу обложить такие покупки дополнительными сборами окрестили «налогом на Alibaba».

Россия в этом отнюдь не пионеры: аналогичный порог беспошлинного ввоза установлен у стран ЕС – 22 евро. Товары свыше этой суммы, но дешевле 150 евро, облагаются НДС (может разниться в зависимости от страны, но в среднем около 20 %), а свыше 150 евро — еще и дополнительной пошлиной. Зато, к примеру, у США — отсчет идет от почти 200 долларов, отмечают участники независимого форума об аукционе eBay.

Снижение порога беспошлинного ввоза – это не единственная неприятная новость для тех, кто привык покупать в иностранных магазинах. АКИТ, в состав которой входят крупнейшие ретейлеры (Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие) активно лоббирует еще одну меру, которая, по ее мнению, позволит поставить иностранных и российских ретейлеров в равные условия и при этом дать дополнительный доход бюджету, а именно – заставить иностранные компании, отправляющие товары россиянам, платить НДС. Необходимые поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены. Но и это еще не все. Сайты тех магазинов, которые откажутся это делать, могут быть заблокированы Роскомнадзором по решению суда, предлагают участники АКИТ.



Такие меры дополнительно ударят по кошельку потребителя. Поскольку иностранные ретейлеры навряд ли захотят терять прибыль, они попросту заложат НДС в конечную цену, ранее комментировал глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Кроме того, это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну, считает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Если экономическое давление усилится, некоторые из них могут и вовсе прекратить работать в России.

Пострадает и российский бизнес: если россияне будут заказывать меньше товаров за рубежом, это может стать ударом для обслуживающих это направление логистических компаний, считает Иванов.

Впрочем, у участников рынка теплится надежда, что в случае введения сборов инициатива с НДС будет отложена. Кроме того, Национальная ассоциация дистанционной торговли высказывает опасения, что расходы федерального бюджета на администрирование налога могут превысить доходы от его поступления.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»