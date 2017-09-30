Сторонников Навального в Нижнем Новгороде отпустили из полиции

Шесть из семи задержанных участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Нижнем Новгороде отпустили из отделения полиции.

Об этом 30 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитницу Марину Чуфарину. По ее информации, на них составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ («нарушение правил проведения публичных мероприятий»). Одному из участников митинга, правозащитнику Станиславу Дмитриевскому, также вменяется неповиновение сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Еще один задержанный, 15-летний Дмитрий Любомиров, остается в полиции, его собираются отправить в приют до приезда родителей из Саранска.

Напомним, в Нижнем Новгороде прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Сам оппозиционер до него не доехал — его задержали еще в Москве и отпустили только вечером.