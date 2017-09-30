Генпрокуратура Украины обвиняет Россию во взрывах на военных складах в Виннице

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Об этом 29 сентября пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление Луценко телеканалу «Интер». «Мы склонны считать, что все последние взрывы — это часть военных действий Российской Федерации. Мы видим полные признаки диверсии. По Балаклее: мы установили перелет через российско-украинскую границу БПЛА, который сбросил заряды, которые стали причиной взрыва. Следовательно, это диверсия со стороны РФ. В Калиновке мы не имеем доказательств того, что был беспилотный аппарат, но мы имеем все факты, свидетельствующие о том, что вероятно был заложен детонатор», — уточнил он.

Напомним, из-за пожара в Винницкой области, который начался 26 сентября, из зоны риска пришлось эвакуировать более 30 тыс. человек. Пострадали по меньшей мере двое. Из-за ЧП небо над местом инцидента закрывали для воздушных судов.