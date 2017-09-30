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30.09.2017 00:15

ГИБДД и петербургским дорожникам удалось справиться с пробкой в центре

Движение в Центральном районе Петербурга вечером 29 сентября хоть и осталось плотным, однако почти нормализуется. Причиной тому стало решение дорожных служб все же открыть одну полосу движения по Гончарной улице (дорогу должны были полностью перекрыть до 07:00 на время ремонта).
ГИБДД и петербургским дорожникам удалось справиться с пробкой в центре
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

 

 

Помимо этого, сотрудники ГИБДД регулируют движение на площади Восстания. В результате гигантские пробки уменьшились в размере буквально за 20-30 минут.

 

Напомним, что основной ремонт на Гончарной улице (в том числе, закрытие) будут проводить по ночам вплоть до 2 октября.

 

Подробности и фоторепортаж смотрите на «Водителе Петербурга».

 


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