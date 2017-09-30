ГИБДД и петербургским дорожникам удалось справиться с пробкой в центре

Движение в Центральном районе Петербурга вечером 29 сентября хоть и осталось плотным, однако почти нормализуется. Причиной тому стало решение дорожных служб все же открыть одну полосу движения по Гончарной улице (дорогу должны были полностью перекрыть до 07:00 на время ремонта).

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"