ГИБДД и петербургским дорожникам удалось справиться с пробкой в центре
Движение в Центральном районе Петербурга вечером 29 сентября хоть и осталось плотным, однако почти нормализуется. Причиной тому стало решение дорожных служб все же открыть одну полосу движения по Гончарной улице (дорогу должны были полностью перекрыть до 07:00 на время ремонта).
Помимо этого, сотрудники ГИБДД регулируют движение на площади Восстания. В результате гигантские пробки уменьшились в размере буквально за 20-30 минут.
Напомним, что основной ремонт на Гончарной улице (в том числе, закрытие) будут проводить по ночам вплоть до 2 октября.
Подробности и фоторепортаж смотрите на «Водителе Петербурга».