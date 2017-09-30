Пользователей мессенджеров идентифицируют без их согласия
Правительство России разработало проект постановления, согласно которому мессенджеру не надо будет получать согласие пользователей на идентификацию.
Об этом 29 сентября пишет «Коммерсантъ». Если мессенджер зарегистрирован в России, то он сможет сам идентифицировать пользователя по абонентскому номеру. Иностранным сервисам придется заключать договоры с мобильными операторами.
Напомним, Госдума еще в июле приняла в третьем чтении закон о регулировании деятельности мессенджеров. Все компании-владельцы таких сервисов должны заключить договор с российскими сотовыми операторами для того, чтобы установить личности пользователей. Кроме того, они обязаны ограничивать рассылку сообщений или распространять срочную информацию по требованию органов государственной власти.
Принятие закона связывали, в том числе, с противостоянием владельца одного из самых популярных мессенджеров Telegram Павла Дурова и российских властей. 28 сентября Дуров заявил о претензиях к нему со стороны ФСБ и о том, что он готов больше никогда не появляться в России. Глава Минкомсвязи в тот же день не исключил блокировки Telegram на территории РФ.