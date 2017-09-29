WADA исключает алкоголь из списка запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 2018 года исключает алкоголь из списка запрещенных веществ.

Список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год 29 сентября опубликован на сайте организации. Ранее алкоголь был официально запрещен в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука. «Цель этого изменения заключается... в том, чтобы одобрить разные способы усиления запретов на алкоголь в этих спортивных дисциплинах. Четыре международные федерации, которых затронули эти изменения, уже предупреждены о необходимости ужесточить их правила, ввести дополнительные тесты на алкоголь и наказывать спортсменов, которые нарушают правила», – говорится в сообщении WADA.