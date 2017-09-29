Беспошлинный порог для интернет-посылок снижают до 20 евро

Норма беспошлинного ввоза товаров для личных целей уже в следующем году может снизиться с 1 тыс. евро до 20 евро.

Это предложение заложено в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, пишет 29 сентября «Коммерсантъ». Это может принести до 30 млрд руб. дополнительных доходов уже в 2018-м, посчитали в правительстве. Новая норма должна заработать 1 июля следующего года. Оформлением посылок в качестве таможенного представителя физических лиц займется «Почта России».