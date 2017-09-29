В Петербурге «красный» вечер в честь закрытия Гончарной

Ремонт Гончарной улицы привел к пробкам в центре Петербурга, несмотря на то, что дорожные службы старались максимально снизить неудобство для автомобилистов. Ночное закрытие 29 сентября остановило Невский проспект.

Не проехать от Садовой улицы в сторону площади Александра Невского, впрочем, в обратную тоже. Проблемы на прилегающих к главной магистрали города улицах – Лиговском и Литейном проспектах, Садовой, набережной Фонтанки.

Гончарную откроют субботним утром в 07:00, однако ремонт будет проводиться еще несколько ночей.

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