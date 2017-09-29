Двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

Знаменитая советская фигуристка, обладательница двух золотых олимпийских медалей в парном катании, Людмила Белоусова ушла из жизни в возрасте 81 года.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление новостного продюсера американской телекомпании 6ABC Кристен Битти. Эту информацию ТАСС подтвердил российский тренер Алексей Мишин.

Людмила Белоусова выступала в паре с Олегом Протопоповым. Они выигрывали золото на Олимпийских играх в 1964 и 1968 годах. Также дуэт четырежды побеждал на чемпионатах мира и еще четырежды — на чемпионатах Европы. Белоусова и Протопопов объявили о завершении карьеры 24 сентября 1979 года, а затем во время гастролей в Швейцарии попросили политического убежища и остались за границей. За это их лишили званий заслуженных мастеров спорта.