ЦРУ ищет русскоязычных сотрудников

Центральное разведывательное управление США объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.

Об этом 29 сентября сообщается в официальном твиттере ЦРУ. «Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — гласит объявление. К нему прикреплено и изображение, с надписью уже на русском языке — «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду». Под твитом уже появилось множество шуток с лингвистическим уклоном, воспроизвести которые в СМИ, к сожалению,невозможно.