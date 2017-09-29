ЦРУ ищет русскоязычных сотрудников
Центральное разведывательное управление США объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка.
Speak Russian?— CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
Об этом 29 сентября сообщается в официальном твиттере ЦРУ. «Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — гласит объявление. К нему прикреплено и изображение, с надписью уже на русском языке — «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду». Под твитом уже появилось множество шуток с лингвистическим уклоном, воспроизвести которые в СМИ, к сожалению,невозможно.