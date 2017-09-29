Бывший политтехнолог СПС собирается выдвигаться в президенты от Монархической партии

Основатель Монархической партии Антон Баков заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году.

Об этом 29 сентября пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление Бакова РИА «Новости». Его главная цель — возродить династию Романовых. Правда, не прямо сейчас. А также создать «монархический интернационал» по образцу Священного союза 19-го века. Баков известен своими оригинальными инициативами — например, он уже собирался выдвигать в президенты экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую и возродить империю Романовых на островах Кирибати в Тихом океане.

Любопытно, что нынешний монархист в 2000-е работал политтехнологом в СПС и называл себя «человеком Чубайса» и руководил большинством предвыборных кампаний Союза правых сил с 2004 по 2007 годы.