Минфин предсказывает рублю падение

Номинальный курс доллара в 2031-35 годах составит 82,5 руб. согласно базовому сценарию Министерства финансов России. В худшем случае национальная валюта может упасть до 84,2 руб. за доллар.

Об этом свидетельствует долгосрочный бюджетный прогноз, представленный Минфином в Госдуму, пишет 29 сентября РБК. В прогнозе уточняется, что речь идет о «номинальном курсе», в то время как «реальный эффективный курс» будет стабилен. Впрочем, это все равно означает, что доллар будет стоить к 2035 году 82 рубля (хотя эти 82 рубля будут примерно равны 50-ти нынешним). Повышение курса доллара экономисты Минфина объясняют разницей в темпах роста цен в России и США. В целом же в главном финансовом российском ведомстве ожидают замедления роста мировой экономики и падения цен на нефть до 45 долларов за баррель.