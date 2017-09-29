Навального выпустили из полиции

Алексей Навальный покинул отделение полиции, в котором он провел почти весь день 29 сентября.

Об этом он сам сообщил в твиттере. Политик поблагодарил всех за поддержку и уточнил, что продолжит принимать участие в митингах – на очереди Оренбург и Архангельск.

Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку. План сорвать региональные митинги не сработает. Завтра Оренбург, послезавтра – Архангельск. — Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.

Напомним, Навального задержали сегодня утром, ему вменили повторное нарушение правил организации митинга. Оппозиционеру грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до двухсот часов или до 30 суток ареста. Суд по этому делу состоится в понедельник, 2 октября, в 15.00, уточнила представитель Навального Кира Ярмыш.