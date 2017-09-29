Главный бухгалтер «ВИМ-авиа» отправилась под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-авиа» Екатерину Пантелееву.

Об этом 29 сентября вечером сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Судья решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте. Напомним, Пантелееву обвиняют в хищении денег пассажиров. Срок домашнего ареста — до 25 ноября.

Следователь на суде уточнил, что сейчас устанавливаются и другие соучастники по этому делу. Ранее обвинение также предъявили гендиректору компании Александру Кочневу. На его место уже назначен экс-глава Трансаэро Александр Бурдин.