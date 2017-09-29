Главный бухгалтер «ВИМ-авиа» отправилась под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-авиа» Екатерину Пантелееву.
Об этом 29 сентября вечером сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Судья решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте. Напомним, Пантелееву обвиняют в хищении денег пассажиров. Срок домашнего ареста — до 25 ноября.
Следователь на суде уточнил, что сейчас устанавливаются и другие соучастники по этому делу. Ранее обвинение также предъявили гендиректору компании Александру Кочневу. На его место уже назначен экс-глава Трансаэро Александр Бурдин.
Справка:
О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали по меньшей мере 19 рейсов. После того как сбоями в расписании перевозчика заинтересовался Следственный комитет, «ВИМ-Авиа» начала закрывать задолженность перед московским аэропортом, но расплатиться так и не смогла. Через три дня министр транспорта Максим Соколов констатировал, что авиакомпания фактически прекратила работу. От прекращения полётов, по оценке Ассоциации туроператоров России, пострадали до 100 тыс. человек.
На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть туристов из-за границы помогают вернуть иностранные авиакомпании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиаперевозчика. Генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны. «ВИМ-Авиа» пользовалась кредитами в шести банках, которым она должна около 7 млрд рублей. 27 сентября «М Банк» подал иск о признании перевозчика банкротом.