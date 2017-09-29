США назвали дату ужесточения антироссийских санкций
Минфин США объявил 28 ноября датой введения новых ограничений на финансирование банков и компаний российского нефтегазового сектора.
Срок финансирования российских энергетических компаний будет сокращен с 90 до 60 дней.
Максимальный срок финансирования российских банков, в отношении которых действуют санкции, будет сокращен с 30 до 14 дней.
Ранее сообщалось, что схема финансирования «Северного потока-2» может быть пересмотрена из-за американских санкций.
Источник: Газета.ру