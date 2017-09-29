Расходы бюджета РФ-2018 на образование составят 663 млрд рублей

Расходы федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018 году составят 663 млрд руб., в 2019 году – 653 млрд руб. и в 2020 году – 668 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018 – 2020 годы, внесенного 29 сентября в Госдуму.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» в 2018 году составят 663 161,8 млн. рублей, в 2019 году – 653 364,6 млн. рублей и в 2020 году – 668 868,6 млн. рублей», — говорится в документе.

По отношению к объему ВВП доля расходов раздела «Образование» составит в 2017 – 2018 годах 0,7%, в 2019 – 2020 годах – 0,6%. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018 – 2020 годах по сравнению с 2017 годом (3,7%) увеличится и составит 4,0% ежегодно.