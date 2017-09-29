Футболисты «Зенита» Кокорин и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы

Сразу три игрока российских клубов вошли в символическую команду недели Лиги Европы. Как сообщает официальный твиттер турнира, это защитник Доменико Кришито и нападающий Александр Кокорин из "Зенита" и полузащитник Мануэл Фернандеш из «Локомотива».

Напомним, что «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы победил «Реал Сосьедад» (3:1). На счету Кокорина дубль. Ранее он был назван лучшим игроком недели в этом турнире. В свою очередь, «Локомотив» разгромил «Злин» (3:0). Фернандеш в этой игре оформил хет-трик уже к 17-й минуте.

Полностью команда недели выглядит так: Лунин («Заря»), Кришито («Зенит»), Петтерсон («Эстерсунд»), Нгадо-Нгаджуй («Славия»), Сухоцкий («Заря»), Уолкотт («Арсенал»), Фернандеш («Локомотив»), Эмре Белезоглу («Истанбул ББ»), Копич («Виктория»), Кокорин («Зенит»), Плеа («Ницца»).